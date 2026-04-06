Трамп объяснил, почему не считает преступлением удары по гражданской инфраструктуре Ирана

Удары по гражданской инфраструктуре Ирана не являются военным преступлением, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает USA Today.

«Они уничтожили 45 тысяч человек за последний месяц, может даже больше, около 60 тысяч, они уничтожают протестующих. Они животные. И мы должны остановить их. Мы не можем позволить им иметь в распоряжении ядерное оружие. Все просто», — объяснил Трамп.

5 апреля Трамп в своей соцсети Truth Social призвал Иран открыть Ормузский пролив, иначе Тегеран «будет жить в аду».

В свою очередь, постоянное представительство Ирана при ООН указало, что недавние заявления Трампа свидетельствуют о намерениях Вашингтона совершить военное преступление.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что президент России Владимир Путин предпринимает усилия для снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что Иран может быть разгромлен уже завтра ночью.