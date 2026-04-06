Двух украинцев задержали в ЕС за отправку посылок со взрывчаткой

Силовики задержали в Румынии двух граждан Украины, которые подозреваются в попытке отправки самодельных взрывных устройств (СВУ) через курьерскую службу. Об этом говорится в сообщении, распространенном Управлением по борьбе с организованной преступностью и терроризмом республики (DIICOT).

Уточняется, что обвиняемые проникли на территорию страны 14 октября прошлого года. Речь идет об отправке двух посылок с самодельными зажигательными устройствами. На следующий день отправления их передали в офис международной курьерской компании.

Как показала экспертиза, устройства могли быть приведены в действие дистанционно. Обе посылки были уничтожены.

2 апреля уголовное дело в отношении фигурантов направили в бухарестский апелляционный суд. Задержанным 23 и 24 года, оба являются гражданами Украины.

Ранее полиция Николаевской области Украины сообщила, что военный ВСУ отправил жене и детям посылку с взрывчаткой. В результате детонации женщина погибла.