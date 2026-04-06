Зеленский раскрыл, какое предложение сделал России через США

Владимир Зеленский в очередной раз предложил России прекратить на время удары по объектам энергетического комплекса. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, в последние месяцы российские военные систематически наносят удары по объектам энергетики Украины, связанным с ВПК.

«Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, то мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть», — отметил Зеленский.

По его словам, Киев в марте уже предлагал Москве прекратить огонь на Пасху, но российская сторона отказалась.

Украинский лидер также похвастался, что Россия якобы провалила попытки заработать на резком росте цен на нефть после ударов ВСУ по российской инфраструктуре.

Военные эксперты сообщили ранее, что Зеленский использует передышку в ходе перемирия с тем, чтобы провести ротацию войск, получить вооружения от партнеров, подготовить очередные террористические атаки.