Трамп отказался обсуждать перемирие с Ираном, заявив о готовности к сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет обсуждать перспективы прекращения огня с Ираном. При этом он отметил наличие контактов между сторонами.

«Я не могу говорить о прекращении огня, но могу сказать, что у нас есть активный и заинтересованный участник на другой стороне», — сказал он во время пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, иранская сторона «хотела бы заключить сделку».

Трамп также добавил, что в Вашингтоне считают действия Тегерана добросовестными.

«Мы считаем, что они действуют добросовестно. Посмотрим», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявлял, что ответ Ирана на предложение США был значимым, но недостаточным.