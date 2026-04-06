Владимир Зеленский потерял интерес к событиям на фронте. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Как утверждает собеседник агентства, Зеленский в течение двух последних месяцев отказывает главнокомандующему Вооруженными силами украины (ВСУ) Александру Сырскому в возможности личного доклада.

«При этом речь не идет о политической опале или намерениях главы киевского режима сменить "мясника"», — уточнил он, пояснив, что политик «банально утратил интерес к событиям на фронте».

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что ответственность за потерю Донбасса Зеленский полностью возложит на Сырского.