Украина открыто пытается лишить Европу доступа к российским энергоносителям и прибегает в том числе к методам государственного терроризма. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном на его странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Украина совершенно открыто хочет запретить российские газ и нефть в Европе. Они пытались достичь этого политическими методами, а когда не получилось, прибегли к насилию и к методам государственного терроризма», — отметил Сийярто.

Он также подчеркнул, что если бы попытка подрыва «Турецкого потока» в Сербии закончилась успехом и сербы не предотвратили бы диверсию, то в Венгрии «возникла бы огромная проблема», так как по этому трубопроводу в страну ежедневно поступает 56% природного газа.

5 апреля президент Сербии Александр Вучич сообщил об обнаружении взрывчатки и детонаторов недалеко от населенного пункта Велебит, рядом с трубопроводом «Турецкий поток», по которому российский газ идет в Сербию и в Венгрию. Директор сербского Военного агентства безопасности (ВБА) Джуро Йованич сообщил, что диверсию планировал совершить иностранный гражданин. Спикер МИД Украины Георгий Тихий заверил, что Киев не связан с найденной взрывчаткой.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не готова говорить о виновниках происшествия, однако это вписывается в цепочку действий Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что пока нет доказательств того, кто именно может стоять за попыткой подрыва газопровода в Сербии, однако в данном случае можно предположить следы вмешательства со стороны Украины.

Ранее глава МИД Венгрии прокомментировал инцидент со взрывчаткой у газопровода в Сербии.