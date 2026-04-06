Трамп рассказал об ужасных испытаниях сбитого американского летчика

Летчик сбитого в Иране американского истребителя F-15E перенес ужасные испытания, заявил президент США Дональд Трамп. Его цитирует телеканал CNN.

«Офицер, следуя инструкциям, поднялся в опасную горную местность и начал взбираться на возвышенность, как его и учили, чтобы избежать плена», — рассказал Трамп, добавив, что после катапультирования пилот был с сильно кровоточащим лицом.

По словам американского лидера, военный сам обработал раны и связался с коллегами, чтобы сообщить о своем местонахождении.

Ранее Трамп сказал, что удары по гражданской инфраструктуре Ирана не являются военным преступлением, поскольку иранцы — животные.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.