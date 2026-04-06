Исламская Республика Иран может быть уничтожена за одну ночь, заявил в ходе традиционного брифинга президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Видео опубликовала пресс-служба Белого дома в официальном YouTube-канале.

Накануне американский лидер поставил дедлайн Тегерану, который истекает во вторник, 7 апреля, в 20:00 по восточному времени (8 апреля 4:00 по мск).

«Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может наступить уже завтра», — подчеркнул президент США.

Ранее сообщалось, что Трамп как в кругу советников, так и публично, резко высказывается об Иране.

В частности, в марте политик похвастался, что уничтожил иранские ВВС, ВМС и ПВО, нанес значительный ущерб промышленности республики. Он отметил также, что ему не с кем вести переговоры — все руководители Ирана уничтожены.

В апреле Трамп в грубой форме потребовал от иранской стороны немедленно открыть Ормузский пролив. В противном случае, пригрозил он, американские военные устроят ад на территории республики.