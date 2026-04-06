Трамп пренебрежительно высказался о противниках войны с Ираном

Илья Родин

Американцы, позволяющие себе выступать против масштабной операции Соединенных Штатов против Ирана, являются глупцами, заявил на традиционном брифинге президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

В марте несколько крупных социологических компаний США провели опросы общественного мнения среди совершеннолетних американцев. Значительная часть респондентов (42%) раскритиковала власти за акцию против Исламской Республики, свыше 50% опрошенных выступили против проведения наземной операции.

«Они [противники войны] — глупцы, потому что эта война только об одном: у Ирана не может быть ядерного оружия»,— подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что американский лидер называет глупцами всех тех, кто критикует его проекты и инициативы.

В частности, президент обругал тех американцев, которые выступали против тарифов, не желали возобновления контактов с Россией, критиковали меры против мигрантов.