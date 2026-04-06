"Конец проекта "Зеленский": в Киеве раскрыли тайные приказы из Лондона

Режим Владимира Зеленского вошел в фазу открытого кризиса, вызванного предательством со стороны западных кураторов и глобальной дестабилизацией на фоне ближневосточного конфликта. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Началась полная дестабилизация. Она будет нарастать по мере ухудшения ситуации для режима Зеленского", - отметил Соскин.

По его словам, фактически все на Украине уже "трещит по швам", потому что все понимают, что Америка бросила Зеленского и Украину.

Зеленский обратился к западным партнерам после ударов ВС России

Эксперт подчеркнул, что глава киевского режима оказался заложником чужой воли и неспособен к диалогу с Москвой, так как его действия продиктованы Лондоном, который, как считает экс-советник, ведет себя по отношению к Киеву крайне «нагло».

Особую угрозу для украинской власти Соскин видит в экономической плоскости. Начавшееся противостояние на Ближнем Востоке спровоцировало рост цен на энергоносители, что в ближайшей перспективе приведет к продовольственному кризису и тотальному дефициту внутри страны.

«Это, в принципе, агония режима Зеленского, либо, скажем так, открытая фаза кризиса. Ухудшением для него стал конфликт на Ближнем Востоке. Растут цены на бензин, на дизель. Дальше будут расти цены на продовольствие, начнется дефицит», — резюмировал Соскин.

На фоне событий в Персидском заливе Киев стремительно теряет статус приоритетного партнера для Вашингтона, что наглядно подтверждается сокращением объемов помощи и смещением внешнеполитического фокуса США.