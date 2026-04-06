Исполнитель хита «Felicita» похвастался знакомством с Путиным

Известный певец Аль Бано, исполнитель хита «Felicita», рассказал, что после одного из своих концертов в России был представлен президенту РФ Владимиру Путину. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Альбано Антонио Карризи (1943) — итальянский эстрадный певец. В 1965 году принял участие в конкурсе «Новые голоса», организованном актером Адриано Челентано, и после победы в нём вошёл в «клан Челентано».

В 1982 году вместе с Роминой Пауэр выступил в Сан-Ремо с знаменитой песней Felicità («Счастье»). В 1984 году звездный дуэт посетил СССР, выступил в Ленинграде. В 2011 Аль Бано побывал в России вместе с дочерью Кристель, в 2013 году дал три концерта в Crocus City Hall.

В 2022 был певец внесён в избирательный список кандидатов в президенты Итальянской республики.

«С Роминой Пауэр мы разделили исторические моменты выступлений в России. Концерт в «Олимпийском» и многочисленные концерты в Ленинграде останутся незабываемыми. Вскоре после этих выступлений я познакомился с президентом Путиным», — рассказал артист.

По его словам, российская публика всегда занимала особое место в его жизни и деятельности. Он добавил, что в будущем намеревается снова выйти на сцену в России.

Ранее сообщалось, что в 2015 году Тото Кутуньо, Аль Бано, Риккардо Фольи, Пупо и другие известные итальянские музыканты поздравили Владимира Путина с днем рождения.