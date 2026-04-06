Трамп назвал иранцев животными

Трамп объяснил желание уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана словами «они животные»

Удары по гражданской инфраструктуре Ирана не являются военным преступлением, заявил президент США Дональд Трамп. Его цитирует агентство Reuters.

«Они животные», — подчеркнул хозяин Белого дома, отвечая на вопрос журналиста, будут ли подобные удары считаться военным преступлением.

Ранее Трамп пригрозил разбомбить иранские мосты и электростанции, если власти страны не откроют Ормузский пролив.

10 марта президент России Владимир Путин с иранским коллегой Масудом Пезешкианом обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.