Трамп назвал последний срок для сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп озвучил последний срок для заключения сделки с Ираном. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время разговора с журналистами Трампа спросили о том, остается ли последним сроком для заключения сделки с Ираном 7 апреля. Трамп дал положительный ответ.

«Да. <...> Сейчас они ведут переговоры, и они сделали очень важный шаг», — заявил он.

Ранее Трамп рассказал, что сделка с Ираном может быть заключена уже 6 апреля. Он также заявил, что если Тегеран не заключит сделку в ближайшее время, США «взорвут все» и возьмут под контроль иранскую нефть.