Трампа не устроил ответ Ирана на предложение об урегулировании конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответ Ирана на предложение об урегулирование конфликта был существенен, но все еще недостаточно хорош. Его слова приводит РИА Новости.

"Он недостаточно хорош", - сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Трампа, 7 апреля остается крайним сроком для заключения сделки с Ираном.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран обсуждают возможность введения 45-дневного режима прекращения огня.

По их данным, в переговорах также участвуют региональные посредники в лице Пакистана, Египта и Турции, которые рассчитывают, что временное прекращение огня может стать шагом к завершению конфликта. При этом собеседники портала признали, что "шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало", однако переговоры могут помочь избежать дальнейшей эскалации — ударов по Ирану и ответных атак Тегерана по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива.