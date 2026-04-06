Тысячи домов в европейской стране лишились света

В Великобритании тысячи домов лишились электроснабжения из-за шторма «Дэйв», который сопровождался мощным ветром и снегопадами. О стихийном бедствии в европейской стране сообщает Daily Mail (DM).

По данным издания, непогода обрушилась на северо-восток Англии и некоторые районы Шотландии. В последней стране даже была нарушена работа некоторых паромов на западном побережье. Несколько тысяч домов остались без света.

Видимость на дорогах резко ухудшилась из-за снега, а некоторые проезды оказались перекрыты повалившимися от ветра деревьями. В некоторых районах Великобритании зафиксировали аномальные для апреля холода.

Ранее в Дагестане десятки тысяч домов остались без света из-за наводнения. В Махачкале и окрестностях в результате стихии были повреждены дороги, а дома в низинах унес оползень. После первой волны наводнения коммунальные службы прочистили ливневки, и ситуация стабилизировалась. Однако в воскресенье, 5 апреля, водоотвод перестал справляться.