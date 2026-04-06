В России объяснили, почему Трамп передумал присоединять Канаду к США

Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения об отказе американского президента Дональда Трампа от идеи сделать Канаду 51-м штатом США. По словам специалиста, соответствующие планы главы Белого дома изначально воспринимались скорее как инструмент политического давления, чем как реальная стратегия.

Идея присоединения Канады к США всегда выглядела как фантастика. Мало кто всерьёз верил, что это может произойти: канадский суверенитет существует уже много лет, страна сохраняет связи с британской короной, у неё сформировалась собственная политическая культура. Скорее всего, такие заявления раньше служили рычагом давления или способом создать информационный шум. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Отказ Трампа от планов по присоединению Канады пришёлся на период обострения ситуации на Ближнем Востоке. Эксперт объяснил, какие геополитические приоритеты сейчас выходят для Трампа на первый план и почему Канада оказалась вне сферы его ключевых интересов.

«Сейчас у Трампа есть куда более острые внешнеполитические задачи, чем Канада. На первый план вышли проблемы вокруг Ирана — это не просто региональный конфликт, а вопрос влияния на Китай, безопасности Израиля и интересов нефтяного лобби. Параллельно внимание приковано к Венесуэле и Гренландии: последняя, будучи практически незаселённым регионом с огромными запасами редкоземельных металлов, представляет стратегический интерес для США. В сравнении с этими направлениями Канада выглядит второстепенным вопросом. Её присоединение никогда не было приоритетом — скорее, это была тема для громких заявлений. Теперь же приоритеты расставлены чётко: Трамп фокусируется на тех регионах, где можно добиться реального геополитического влияния».

Вместе с тем специалист ответил на вопрос о том, не стал ли Трамп менее амбициозным политиком после возвращения в Белый дом.

«Трамп не стал менее амбициозным — напротив, его активность на международной арене только растёт. Он по‑прежнему готов идти на рискованные шаги в отношении Ирана и Венесуэлы, что говорит о сохранении высокой политической энергии и стремлении к масштабным действиям. Изменился он в другом: стал более системным и предсказуемым для американских элит. Его курс всё больше вписывается в неоконсервативную традицию — он действует не импульсивно, а выстраивает долгосрочную стратегию. Отказ от идеи присоединения Канады — не признак снижения амбиций, а результат расстановки приоритетов в пользу более значимых для США направлений. Это не отступление, а перераспределение ресурсов и внимания», — заключил Блохин.

Ранее Трамп пообещал, что он не будет пытаться превратить Канаду в 51-й штат США, поскольку он уважает ее историю. Об этом сообщило издание Daily Mail. По словам американского лидера, он уважает британскую монархию, а также двухсотлетнюю историю самой Канады. Он также подчеркнул, что не собирается претендовать на власть короля Канады, который все еще остается главой страны.