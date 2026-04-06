Зеленский обратился к западным партнерам после ударов ВС России

Владимир Зеленский в Telegram обратился к государствам после ночных ударов ВС России.

Глава Украины заявил, что сейчас всем партнерам необходимо вместе усиливать защиту неба. По его словам, это ежедневная работа для всех, а не только страны, лидером которой он является.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами страны Александра Сырского и начальника Генштаба Андрея Гнатова об ударах по территории России и ситуации на фронте.

