Иран дал ответ на предложение США о прекращении огня

Иран отверг предложение американской стороны о 45-дневном прекращении огня, настаивая на необходимости прекращения войны с учетом интересов Тегерана. Об этом сообщает IRNA со ссылкой на источники.

«Иран передал Пакистану свой ответ на предложение США о прекращении войны (...) В этом ответе, состоящем из десяти пунктов, Иран, учитывая предыдущий опыт, отвергает перемирие и подчеркивает необходимость постоянного прекращения войны с учетом интересов Исламской Республики», — передает агентство.

По данным источников, Тегеран также включил в свой ответ ряд требований к Вашингтону. В частности, речь идет о прекращении конфликтов на Ближнем Востоке, согласовании протокола прохода судов через Ормузский пролив и снятии санкций с Ирана.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на 45 дней. При этом источники признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало».