Рубио заявил, что конкуренты США хотя подорвать мировой порядок

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конкуренты его страны хотят подорвать однополярный мировой порядок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Substack.

По мнению Рубио, конкуренты США принимают усилия по подрыву текущего миропорядка. При этом он также добавил, что это стало из-за ошибок американского политического класса.

«Наш политический класс допустил деградацию дипломатической службы США в то время, как наши стратегические конкуренты неуклонно работали над подрывом однополярного миропорядка», — заявил он.

Рубио добавил, что в последние годы национальные интересы США пострадали от влияния неподотчетных международных структур.

Ранее Рубио обвинил НАТО в невыполнении обязательств.