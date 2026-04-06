На Украине заявили об уничтожении киевской ТЭЦ-4

В Киеве полностью уничтожена ТЭЦ-4, заявил глава деснянской администрации Максим Бахматов. Станция отвечала за теплоснабжение Днепровского и Дарницкого районов украинской столицы.

«Столичная ТЭЦ-4 уничтожена полностью, а ТЭЦ-6 разрушена на 80%», — приводит его слова «СТРАНА.ua».

Ранее украинское издание сообщило, что в Киеве и Киевской области введены экстренные отключения света. Также стало известно о графике отключений в Черкасской области.

Мэр Киева сообщил об отключении от тепла 1905 зданий

До этого компания «Нафтогаз Украины» заявила, что объект газодобычи в Полтавской области и нефтегазовый объект в Сумской области Украины получили повреждения.