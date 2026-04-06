В США признали неспособность достичь целей в Иране
США и Израиль не смогли достичь поставленный военных целей, начав конфликт с Ираном. Об этом пишет американское издание The Responsible Statecraft.
По мнению авторов материала, нападение на США и Израиля не только провалилось, но и доказало иранскому населению, что руководство страны говорило правду о намерениях противника.
Ранее высокопоставленные источники американского портала Axios рассказали, что США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на 45 дней. При этом собеседники издания отметили, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало».