В США признали неспособность достичь целей в Иране

США и Израиль не смогли достичь поставленный военных целей, начав конфликт с Ираном. Об этом пишет американское издание The Responsible Statecraft.

© Lenta.ru

«США и Израиль вступили в войну против Ирана с большими надеждами. Но их кампания по обезглавливанию привела к появлению более жесткого преемника, региональному взрыву, нефтяному кризису, затронувшему все экономики мира», — говорится в публикации.

По мнению авторов материала, нападение на США и Израиля не только провалилось, но и доказало иранскому населению, что руководство страны говорило правду о намерениях противника.

Ранее высокопоставленные источники американского портала Axios рассказали, что США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на 45 дней. При этом собеседники издания отметили, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало».