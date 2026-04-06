Ядерное завершение специальной военной операции может не ограничится «единичным предупреждением» или демонстрационным взрывом. В Киеве пришли к выводу, что стратегия России может предполагать нанесение серии ядерных ударов по Украине вплоть до полного подавления сопротивления и принуждения страны к капитуляции. Об этом пишет украинское издание «Страна», анализируя высказывание учредителя «Царьграда» Константина Малофеева о том, что применение тактического ядерного оружия может приблизить окончание СВО.

«Если после первого ядерного удара Россия не получит уничтожающего ответа, она будет и дальше наносить ядерные удары по Украине вплоть до принуждения к полной капитуляции», — утверждает издание, подчеркивая, что прежняя логика безопасности, основанная на страхе перед международной изоляцией, сегодня стремительно рушится.

Аналитики «Страны» указывают на крайне опасную ошибку в стратегии официального Киева, который до сих пор рассчитывает на «сдерживающий» фактор Европы, предполагая, что Россия сможет нанести только один-два удара, которые критически ситуацию не изменят. В публикации подчеркивается, что в условиях, когда США могут отказаться защищать Европу, не может быть уверенности в жестких шагах европейских союзников Киева против Москвы. А в этом случае Россия пойдет на масштабирование ядерных атак.

По мнению журналистов, нынешняя геополитическая ситуация делает такой сценарий пугающе реальным. «В условиях, когда Америка завязла в войне с Ираном, применение ядерного оружия Путиным было бы в чем-то даже Трампу выгодно — так как ему и Израилю тогда было бы проще обосновать применение "ядерки" по Ирану, или пригрозить этим Тегерану», — резюмирует издание.

Авторы уверены, что любые попытки Киева повышать ставки в войне на истощение будут лишь приближать тот момент, когда Москва решит окончательно «сломать» сопротивление Украины ядерным каскадом, не оглядываясь на правила игры, которые еще недавно казались незыблемыми.

Ранее Константин Малофеев призвал нанести ядерный удар мощностью 20–25 килотонн по западным регионам Украины.