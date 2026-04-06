Трамп дал обещание в отношении Канады

Президент США Дональд Трамп пообещал, что он не будет пытаться превратить Канаду в 51-й штат США, поскольку он уважает ее историю. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Трампа, он уважает британскую монархию, а также двухсотлетнюю историю самой Канады. Он также подчеркнул, что не собирается претендовать на власть короля Канады, который все еще остается главой страны.

«Полагаю, у канадцев за спиной 200 лет истории и вся эта штука с "О, Канада"… C этим не разобраться за три с половиной года. Так что, думаю, этому не бывать!», — заявил Трамп.

Напомним, что в начале 2025 года Трамп заявил, что Канада может стать новым штатом США. Он пояснил, что этого хотят сами канадцы. Это заявление вызвало шквал критики в адрес главы Белого дома.

