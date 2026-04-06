В Польше высказались о перспективе вступления Украины в ЕС

Бывший премьер Польши Лешек Миллер в интервью изданию «Виртуальная Польша» заявил, что страны Европейского союза (ЕС) не примут Украину в состав объединения, потому что они испугаются.

Экс-глава правительства Польши считает, что если Украина хочет, то она может вступать в ЕС. При этом он оговорился, что ему известно, что на это не согласятся другие страны, потому что они попросту испугаются.

Как заметил Миллер, европейские страны в первую очередь будут напуганы финансовым бременем, которое будет связано с принятием Украины в объединение.