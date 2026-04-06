Посол назвал истинную цель визита Зеленского в Сирию
Посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский приезжал в Сирию на встречу с главой республики на переходный период Ахмедом-аш-Шараа, чтобы выпросить оружие для ВСУ. Об этом пишет «Газета.Ru».
Дипломат отметил, что Зеленский приехал «выпрашивать, попытаться с арабами договориться, сыграть на той ситуации непростой, в которой они сейчас находятся». Также Долгов предположил, что глава Украины может попробовать «торгануть лицом».
Посол также подчеркнул. Что в Сирии возможно остались бесконтрольные запасы вооружений, и Зеленский может попытаться до них дотянуться.
«Не вижу никаких перспектив и для сирийских властей в контактах вот с этим обреченным режимом», — заявил Долгов.
Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что приезд украинского президента Владимира Зеленского в Сирию можно объяснить несколькими причинами.