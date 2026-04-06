Ирану готовят уничтожение: Израиль ждет отмашки США на финальный удар

Израиль запросил у США разрешение на начало массированной атаки по энергетическим объектам Ирана, чтобы парализовать экономику республики. Соответствующее подтверждение ожидает правительство в Иерусалиме в течение текущей недели, сообщает газета The Wall Street Journal.

«Израиль ожидает разрешения от Вашингтона на этой неделе начать бить по энергетическим объектам Ирана, что может потенциально подорвать добычу энергоресурсов», — сообщил изданию израильский чиновник.

По данным газеты, Вашингтон и Иерусалим уже утвердили перечень целей на территории Исламской Республики, уничтожение которых должно подорвать экономический потенциал Тегерана и сделать невозможным восстановление страны после завершения активной фазы конфликта.

Война только началась. В Финляндии ужаснулись из-за хода Ирана

Источники издания отмечают, что в последние дни интенсивность налетов на иранские объекты уже заметно выросла, несмотря на то, что энергетический сектор пока остается вне зоны прямого поражения.

Президент США Дональд Трамп накануне официально назначил начало военной операции на 20:00 вторника по восточному времени (03:00 среды по московскому времени). В своей социальной сети Truth Social глава Белого дома пригрозил Тегерану превращением страны в руины, если тот не выполнит ультиматум по разблокировке Ормузского пролива.

В эфире телеканала Fox News ведущий Breaking News передал слова Трампа, который в жесткой форме потребовал немедленного заключения сделки.

«Президент сказал мне: если они не пойдут на сделку, и быстро, я рассматриваю возможность разнести все к чертям и взять под контроль нефть. Президент добавил, что вы увидите, как мосты и электростанции будут рушиться по всей стране», — сообщил телеведущий.

До этого Трамп публично пообещал, что вторник станет для Ирана «днем электростанций и мостов», сопровождая свои угрозы нецензурной лексикой в адрес иранского руководства. Ультиматум о разблокировке пролива, истекавший через 48 часов, не был выполнен Тегераном, что перевело ситуацию в фазу ожидания ударов.