Трафик через Ормузский пролив достиг пика с начала марта

Коммерческие суда снова пошли через Ормузский пролив, трафик значительно вырос, пишут в статье для Bloomberg обозреватели Вэйлун Сун и Джулиан Ли.

Журналисты заметили, что конфликт на Ближнем Востоке нарушил логистику, вызвал перебои с поставками нефти, газа, зерна, удобрений. Трафик в Ормузском проливе упал со 135 судов в день в феврале до 3-6 в марте.

В апреле ситуация несколько улучшилась — за минувшие выходные через пролив прошли 22 судна, что стало самым высоким показателем с начала марта, отметили авторы статьи.

В основном среди них были иранские нефтетанкеры, уточнили обозреватели. Вместе с тем, были замечены суда, связанные с Ираком, Индией, Китаем, Японией.

«Тегеран реагирует на запросы партнеров, одновременно усиливая контроль над Ормузским проливом. Проход по-прежнему зависит от Ирана, но ситуация может измениться в любой момент, если конфликт обострится», — разъяснила аналитик рынка нефти в компании Kpler Муюй Сюй.

По мнению экспертов, рекордный рост трафика связан с тем, что Исламская республика освободила ряд стран от платы за проход через Ормуз, в частности, сделала исключение для «братского Ирака».

Ранее сообщалось, что агрессия США и Израиля против Ирана разрушила механизмы поставок энергоресурсов. По мнению участников рынка, даже в том случае, если война будет завершена в ближайшие дни, ситуация будет оставаться нестабильной на протяжении значительного времени.