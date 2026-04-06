Отношения с американцами пересмотрели

Война в Иране заставила страны Персидского залива иначе смотреть на свое сотрудничество с США. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал The Foreign Policy (FP).

Как указывает издание, американско-иранский конфликт «заставил лидеров стран региона пересмотреть свои отношения с США и их президентом Дональдом Трампом», — говорится в публикации.

FP отмечает, что изначально страны Персидского залива были рады переизбранию Трампа на второй срок, так как им нравился его стиль внешней политики, и полагали, что у них есть на него некоторое влияние. Но позже региональные державы разочаровались в Трампе, потому что он не внял их советам, начав войну с Ираном.

Ранее глава Евросовета Антониу Коста осудил планы Трампа бить по гражданской инфраструктуре Ирана и назвал их незаконными.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.