Пока вы не уснули: атака на корабль США с тысячами военных и гибель командующего авиацией Северного флота

Иран атаковал десантный корабль США с пятью тысячами военных

Иран атаковал десантный корабль США LHA7, на борту которого находятся более пяти тысяч военных. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).

В пресс-релизе указано, что ракетами был поражен израильский контейнеровоз SDN7. Удар привел к возникновению крупного пожара.

При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота

Командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко погиб при крушении транспортного самолета Минобороны Ан-26 в Крыму, сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Чибис сообщил о гибели Отрощенко в ходе оперативного совещания в правительстве области. Он заявил, что виделся с командующим "буквально за пару дней" до крушения.

Одурачили и выкрали: ЦРУ применило секретное оборудование для спасения летчика

Центральное разведывательное управление США в ходе поисково-спасательной операции в Иране применило уникальное оборудование и серию дезинформационных мер, чтобы эвакуировать сбитого штурмана F-15E. Успех миссии стал возможен благодаря тому, что спецслужбы смогли отвлечь иранские поисковые группы от места, где скрывался раненый военнослужащий, сообщает газета The New York Times.

По данным разведки, ведомство распространило сведения о том, что офицер якобы уже обнаружен и перемещается через регион в составе наземного конвоя. Эта дезинформация внесла хаос в действия иранских сил, переключивших свое внимание с горной местности на дороги.

Стало известно о резкой смене направления ударов дронами ВСУ по России

В России заметили резкую смену направления атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время ударов по южным регионам. Об этом пишет Telegram-канал «Архангел Спецназа».

Сообщается, что всего за сутки над югом России было сбито не менее 333 беспилотников. Как стало известно каналу, часть дронов подлетали сначала к Крыму, а затем меняли направление и летели через море к Краснодарскому краю.

Российские бренды столкнулись с проблемами из-за войны в Иране

Многие российские бренды, представленные на рынках ближневосточных стран, столкнулись с проблемами из-за войны в Иране. Об этом заявил директор подразделения представления интересов арендаторов CORE.XP Евгений Домашенко. Его слова приводит «РИА Недвижимость».

Пока что прямых подтверждений массовых уходов российских компаний с Ближнего Востока нет, пояснил он. Однако более половины представленных в охваченном войной регионе отечественных брендов приостановили работу своих торговых объектов. На этот шаг компании пошли в целях безопасности, констатировал Домашенко.

Секс-скандал в уральской школе дошёл до Верховного суда: родители настаивают на пересмотре дела

Родители уральских девятиклассников, обвиняемых в насилии над пятиклассником в городе Реж (Свердловская область), дошли до Верховного суда. Взрослые утверждают, что их дети всего три минуты «дурачились» в школьном туалете с младшеклассником, а уголовное дело было сфабриковано. Они записали обращение к главе Верховного суда Игорю Краснову.

Инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Как сообщается в видеообращении родственников, учитель разогнал мальчиков, услышав шум. Спустя два дня пятиклассник позвонил на телефон доверия и рассказал о попытке изнасилования. Было возбуждено дело по ст. 132 УК РФ (сексуальное насилие).

Поклонская объяснила смену имени на Радведу обеспечением безопасности

Бывший генеральный прокурор Крыма Радведа (Наталья) Поклонская в интервью журналистке Ксении Собчак объяснила смену имени вопросами безопасности.

На уточняющий вопрос она ответила, что речь идет о преследовании «украинских радикалов» и «преступных элементов», которые получают вознаграждение за слежку и даже установку взрывных устройств.

Выжившему после двух месяцев в Охотском море россиянину запросили срок

В республике Бурятия государственное обвинение в ходе прений на судебной заседании запросило срок для местного жителя Михаила Пичугина, выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, прокурор потребовал приговорить Пичугина к трем годам колонии-поселения и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Выживший обвиняется по статьям о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта и использование заведомо подложного документа.

В Москве на видео попала драка мужчин на проезжей части

В Москве мужчины подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин избивают третьего на пешеходном переходе, при этом очевидцы пытаются остановить драку. Далее заметно, как пострадавший убегает, и нарушители нападают на другого человека, который после удара падает на асфальт.

«Мусорный» остров возрастом 1200 лет нашли на Фиджи

На архипелаге Фиджи обнаружили остров, который полностью состоит из остатков съедобных моллюсков. Его назвали остров Куласавани. Площадь составляет около 3 тысяч квадратных метров.

Радиоуглеродный анализ показал, что возраст отложений на острове составляет около 1200 лет. Следовательно, он образовался около 760 года нашей эры. Вероятно, первые поселенцы архипелага перерабатывали на этом участке съедобных моллюсков. В течение столетий раковины скапливались в одном месте, постепенно образуя остров.

