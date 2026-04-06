Главные новости за день 6 апреля: общеевропейская армия и пропажа футболистов

В Румынии призвали создать общую армию Европы на фоне возможного выхода США из НАТО, а Китай заявил о готовности продлить безвиз еще на один год. Главные новости за день 6 апреля — в подборке «Рамблера».

Призыв создать европейскую армию

Евросоюз должен создать европейскую армию, чтобы не зависеть от помощи США в военных вопросах. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил экс-президент Румынии Траян Бэсеску.

Говоря о риске выхода США из НАТО, Бэсеску заявил, что «план Б» не может быть ничем иным, кроме как созданием европейской армии, которая была бы партнером НАТО. Экс-президент считает, что ЕС больше не должен зависеть от такого «неуравновешенного человека», как президент США Дональда Трамп.

«Он очень плохо отзывается о традиционных европейских союзниках Соединенных Штатов и пытается дискредитировать способность государств Европейского союза защищаться», — заявил политик.

Он также полагает, что следует рассмотреть возможность создания региональных альянсов между государствами.

Китай готов продлить безвиз

Китай уведомил Россию о готовности продлить безвизовый режим для россиян на год, до сентября 2027 года. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на МИД РФ.

«Партнеры уже уведомили нас о готовности продлить действие безвизового режима для россиян еще на один год. Совместно с ними прорабатываем модальности сохранения порядка взаимных поездок граждан», — сказал источник.

Шторм в Швеции

Шторм «Дэйв», обрушившийся на Швецию, привел к сбоям в подаче электричества и частично нарушил движение железнодорожного транспорта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Без электричества остались около 30 тысяч домохозяйств, а ремонтные работы энергетиков затруднены из-за сильного ветра. Кроме того, из-за повреждения путей было приостановлено движение поездов между Гетеборгом и Скведе. Упавшие деревья затруднили проезд по автомобильным дорогам.

Футболисты сборной Эритреи не вернулись в страну

Семь футболистов национальной сборной Эритреи не вернулись на родину после выездной встречи с командой Эсватини, которая прошла на территории ЮАР. Об этом сообщает Africa Soccer.

Матч прошел во вторник, 31 марта. Встреча завершилась в пользу сборной Эритреи со счетом 2:1. Обстоятельства исчезновения игроков не уточняются.

Отметим, что инциденты с побегом или исчезновением эритрейских атлетов во время зарубежных поездок происходили неоднократно на протяжении последних 15 лет.