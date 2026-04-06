«Идеологическая антитеза»: почему США усиливают давление на Кубу

Внешняя политика США в настоящее время связана с религиозным представлением властей о собственной особой миссии, а глава Госдепартамента США Марко Рубио воспринимает Кубу как идеологическую антитезу. Об этом пишет в своей статье для «Ведомостей» журналист-международник Олег Краев.

Напомним, что 3 января лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе и привезены в США, где предстали перед судом. После этого президент США Дональд Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок американские компании и прекратить сотрудничество с Кубой. Вокруг острова была организована нефтяная блокада.

Также Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за Кубы и ввел пошлины против стран, поставляющих нефть «коммунистическому режиму». В свою очередь президент Кубы Мигель Диас-Канель обвинил американского лидера в попытке «задушить кубинскую экономику».

На этом фоне глава Госдепартамента США Марко Рубио в конце марта назвал членов правительства в Гаване «некомпетентными коммунистами» и заявил о необходимости комплексных политических и экономических перемен.

«Откуда такая враждебность и непримиримость? Рубио родился в семье кубинских эмигрантов, переехавших во Флориду еще до победы революции на острове. Кубинская диаспора в США в своей массе относится к коммунистическому правительству негативно, и именно в такой среде рос нынешний руководитель американского внешнеполитического ведомства», - отметил журналист-международник Олег Краев.

Он напомнил, что Рубио является верующим католиком, для которого идеология, базирующаяся на атеизме, неприемлема, а кубинский режим враждебен. Таким образом, современная Куба для Рубио – «идеологическая антитеза вектору всей его политической карьеры».

При этом Краев констатировал, что религия все чаще используется руководством США для легитимизации и оправдания своих решений. В частности, в начала марта в Овальном кабинете Белого дома прошел молебен, в ходе которого проповедники просили благословения лично для военнослужащих США, вовлеченных в боевые действия на Ближнем Востоке.