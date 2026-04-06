Европейцы назвали незаконными планы Трампа

Планы президента США Дональда Трампа бить по гражданской инфраструктуре Ирана абсолютно незаконны, заявил глава Евросовета Антониу Коста. Его цитирует газета The Guardian.

«Главной жертвой иранского режима является мирное население Ирана. Оно также станет главной жертвой расширения военной кампании», — сказал чиновник.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников рассказал, что раскол в блоке НАТО между Соединенными Штатами и Евросоюзом стал очевиден из-за нежелания европейцев «втягиваться в авантюру с Ираном».