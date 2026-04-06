FA: операция в Иране заставила страны региона пересмотреть отношения с США

Конфликт с Ираном, начатый США и Израилем, вынудил страны Персидского залива по-новому взглянуть на свои отношения с Вашингтоном и американским руководством, пишет Foreign Affairs.

«Для стран Персидского залива этот конфликт стал переломным моментом. Хотя они не говорят об этом публично, война заставила лидеров всего региона пересмотреть свои отношения с Соединёнными Штатами и их президентом Дональдом Трампом», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что лидеры многих стран Персидского залива приветствовали переизбрание Трампа, потому что им «нравился его прагматичный подход к внешней политике», а некоторые даже считали, что «могут влиять» на американского президента.

«Однако в этот раз предупреждения лидеров стран Персидского залива остались без внимания. За несколько месяцев до этого (операции США против исламской республики. — RT) они выступали против нового витка конфликта с Ираном и призывали Трампа продолжать переговоры с иранским руководством», — пишет журнал.

Правительства стран Персидского залива всё чаще отмечают, что «непредсказуемость главы американской администрации может нести риски», а интересы США нередко расходятся с их собственными. Однако отказаться от американской поддержки для них «будет непросто», констатируют авторы материала.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что, использовав базы в странах Персидского залива, США подставили своих арабских союзников.