В Харькове сотрудника ТЦК ранили ножом

В Харькове неизвестный ранил ножом сотрудника ТЦК (украинский аналог военкомата). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В сообщении отмечается, что нападение было совершено в районе жилого комплекса «Новые дома». Сотруднику ТЦК оказали первую помощь на месте происшествия.

В августе 2025 года в Харькове мужчина напал на полицейского и сотрудников ТЦК. 36-летний украинец во время проверки документов достал нож и атаковал полицейского, а затем трех сотрудников военкомата.

В феврале 2026-го в Харькове произошел аналогичный инцидент - 31-летний местный житель напал с ножом на сотрудников ТЦК. Двое сотрудников получили ранения.