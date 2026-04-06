Научный сотрудник РАН, политолог-американист Константин Блохин допустил «немедийные» уступки со стороны Ирана и США на переговорах. Об этом эксперт рассказал News.ru.

Источники издания Axios ранее рассказали, что Иран и США с помощью посредников пытаются договориться о прекращении огня на 45 дней. По мнению собеседников издания, шансы достичь договоренности в ближайшее время невелики (ранее президент США Дональд Трамп продлил отсрочку ударов по энергосистеме Ирана до 6 апреля).

По словам источников Axios, у США и Израиля готов план массированных ударов по энергетическим объектам Ирана. Предполагается, что в ответ Иран будет наносить удары по энергетическим объектам стран Персидского залива. Тем временем Трамп уже несколько раз пригрозил «вернуть Иран в каменный век».

По мнению Блохина, каждая из сторон сейчас пытается усилить свои переговорные позиции с помощью атак или радикальных заявлений. Политолог подчеркнул, что и США, и Иран стремятся «сохранить лицо».

«Я думаю, что обе страны утихомирят свой пыл. От своих важных идей они не будут отказываться, но понятно, что придется идти на уступки», - считает Блохин.

По его мнению, США могут отказаться от идеи смены режима в Иране, а Тегерану придется «подкорректировать требования» по ядерной программе.

Иран атаковал десантный корабль США с пятью тысячами военных

По данным Axios, переговоры ведутся при участии пакистанских, египетских и турецких посредников, а также посредством текстовых сообщений, которыми обмениваются посланник Трампа Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Американский чиновник заявил, что администрация Трампа в последние дни направила Ирану несколько предложений, но иранские официальные лица пока их не приняли.