Иран и США получили план прекращения боевых действий: что об этом пишут зарубежные СМИ

США и Иран на фоне нового ультиматума президента США Дональда Трампа обсуждают мирный план, который позволил бы открыть Ормузский пролив. Как ситуацию оценивают западные СМИ и самые интересные их статьи, в материале «Рамблера».

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал бить по Израилю и военной инфраструктуре США на территории Ближнего Востока, а также перекрыл одну из главных мировых нефтяных артерий — Ормузский пролив. Это привело к резкому росту цен на нефть и газ, и мир оказался на грани энергетического кризиса.

Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум в адрес Тегерана, призвав «заключить сделку, пока не стало слишком поздно». 5 апреля он пригрозил устроить в Иране «День электростанции и День моста в одном флаконе», если не будет открыт «чертов пролив».

Пакистан передал США и Ирану двухэтапный план прекращения огня, который может вступить в силу уже сегодня, передает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно предложению Пакистана, прекращение огня вступит в силу немедленно и повлечет за собой открытие Ормузского пролива. В дальнейшем планируется согласование плана мирного урегулирование, которое займет от 15 до 20 дней.

При этом первоначальное соглашение будет оформлено в виде меморандума о взаимопонимании, подписанного в электронном виде через посредника в лице Пакистана. А заключительные личные переговоры пройдут в Исламабаде.

По данным агентства, начальник штаба армии Пакистана Асим Мунир этой ночью обсуждал детали плана с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

В свою очередь портал Axios со ссылкой на источники сообщил о том, что США и Иран с помощью посредников обсуждают возможное прекращение огня на 45 дней.

«Шансы на достижение договоренности в течение следующих 48 часов невелики. Но эта попытка — единственный шанс предотвратить резкую эскалацию конфликта, которая приведет к массированным ударам по гражданской инфраструктуре Ирана и ответным ударам по энергетическим и водным объектам в странах Персидского залива», — говорится в статье.

Издание отметило, что президент Трамп подтвердил проведение переговоров, предупредив при этом, что если договориться не получится, то он «там все взорвет». Ради переговоров Трамп продлил 10-дневный срок, установленный им для Ирана, на 20 часов, до вечера 6 апреля.

«Переговоры ведутся при посредничестве Пакистана, Египта и Турции, а также посредством обмена текстовыми сообщениями между представителем Трампа Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи», — пояснили источники в дипломатических кругах.

Телекомпания CNN в свою очередь отметила, что «здоровье экономики США зависит от Ормузского пролива гораздо больше, чем готов признавать президент». Так, нефть в США стремительно дорожает, несмотря на то, что Америка «получает из пролива лишь около полумиллиона из 20 миллионов баррелей сырой нефти, которые потребляет ежедневно».

США почти не используют ближневосточную нефть, но они зависят от цен на мировых нефтяных рынках. И высокие цены уже негативно сказываются на экономике страны, заметили журналисты.

«Многие американцы со средним и низким уровнем дохода борются с растущими ценами на заправках, а малые предприятия сталкиваются с трудностями при подборе персонала. (…) Если нефть и газ останутся настолько дорогими дорогими, что американцы не смогут себе позволить заправлять автомобили и летать на самолетах, это может создать серьезные проблемы для экономики», — говорится в статье.

На этом фоне Ирак сообщил трейдерам и нефтеперерабатывающим компаниям о том, что они могут принимать грузы с нефтью, так как танкеры страны теперь могут проходить через Ормузский пролив благодаря снятию санкций со стороны Ирана, пишет Bloomberg.

Ранее эксперты отметили, что текущий кризис отличается от прошлых прямым уничтожением инфраструктуры. Удар по катарскому Рас-Лаффану вывел из строя 17% мощностей по производству СПГ — их восстановление займет до пяти лет.