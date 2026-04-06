Европейские страны продолжают зависеть от Америки сразу по нескольким направлениям, и избавиться от этого будет крайне сложно. Об этом заявил директор парижского исследовательского центра Euro Creative Ромен Ле Кинью, передает «Пул N3».

Во-первых, речь идет о военном присутствии: на территории Европы расквартированы около 100 тыс. американских военных. Плюс к этому — зависимость от поставок критически важных материалов, систем ПВО, авиационной логистики и разведывательных данных.

Во-вторых, Европа не контролирует собственное оперативное управление — командование силами НАТО в Европе осуществляет американский главнокомандующий.

Третий и самый труднопреодолимый фактор — психологический. Десятилетиями европейцы привыкли полагаться на США в вопросах безопасности, и большинство стран до сих пор искренне верят, что их защита без Америки невозможна. Ле Кинью признал, что Европа сильно опоздала с попытками сократить эту зависимость, но окончательно шанс еще не упущен.