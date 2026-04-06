Названа точная дата Трампова «ада»

Самое глубокомысленное и афористически короткое осмысление идущей уже почти сорок дней американо-иранской войны, которое я прочитал, таково.

«Пытаясь помешать Ирану получить оружие массового поражения, США сами дали ему в руки оружие даже более мощное».

Имеется в виду контроль за ценами на нефть через контроль над Ормузским проливом. Там Тегеран держит Трампа за мячики для гольфа, как выразился один мой остроумный коллега.

Американский президент может сколько угодно публично заявлять, что пролив ему не интересен и его не касается. Мол, у Америки своя нефть. Он врет и сам понимает это. Иначе зачем бы ему снимать санкции с российской нефти. Чтобы помочь другу Путину? И уж зачем делать совсем немыслимое — выпускать на мировой рынок нефть своего противника и заклятого врага — Ирана. Причем в самый разгар боевых действий. И иранские власти все полученные от нефти сверхдоходы тратят на убийство американских солдат. А Трамп обзывает их в своей соцсети «сумасшедшими ублюдками».

Дурдом, но дурдом маленький и уютный — по сравнению с тем, что начнется, если блокада станет бессрочной. После арабо-израильской войны 1973 года арабские страны сократили поставки нефти на 10%. А последствия энергетического кризиса разошлись по миру такими концентрическими кругами труднопрогнозируемых последствий, которые не утихали потом годами. Например, навскидку... Американский автопром, специализирующийся на гигантских «крокодилах» с пятилитровыми двигателями, вчистую проиграл японским и европейским производителям с их маленькими и экономичными машинками. Детройт опустел, заводы закрылись. Безработица выросла. Потом стали закрываться сталелитейные заводы. Безработица выросла еще... С другой стороны, СССР, где как раз нашли нефть в Сибири, получил негаданные сверхдоходы, которые направил на помощь в строительстве социализма народам Африки. Ну и на развитие своих ядерных и ракетных технологий.

Сейчас же, напомню, речь идет о 20% нефтяного рынка. И даже если после обещанного Трампом «ада» пролив и будет разблокирован (во что не верит почти никто из экспертов), то в результате военных действий будет уничтожена вся нефтедобыча самого Ирана, а это 3% рынка. Да и Иран постарается утащить с собой в небытие добычу всех своих проамериканских соседей (Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Бахрейна, да и Ирака). На круг получится, что нефтяной рынок на какое-то время лишится еще 15%. Живя в стеклянном доме, не стоит бросаться в соседей камнями. А тем более стрелять ракетами.

Понятно, почему Трамп в очередной раз перенес срок своего ультиматума. Теперь, по словам Трампа, дедлайн для Ирана наступает в ночь на среду. По московскому времени это будет 4 часа утра среды 8 апреля. А еще совсем недавно «самое последнее американское предупреждение» истекало в ночь на понедельник, 6 апреля. Обычно сроки ультиматумов не переносят. Это просто вопиющий показатель слабости. Но Трампу, видимо, уже не до этого.

Матерные ругательства по отношению к противнику ведь тоже показатель неуверенности. Ведь кто их прочитает. В Иране уже давно нет Интернета. А личные переводчики аятоллы вряд ли будут стремиться донести точный перевод слов Трампа до своего шефа.

Но как раз эта неуверенность и внушает надежду. Может, еще и пронесет.