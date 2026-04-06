Без оружия? Что грозит Украине за диверсию в Сербии у «Турецкого потока»

Если к попытке подрыва газопровода «Турецкий поток» причастна Украина, не исключено, что это лишит Киев поставок оружия со стороны Сербии, сказал НСН Стеван Гайич. Прежде глава Сербии Александр Вучич вел пронатовскую политику, однако если за попыткой подрыва «Турецкого потока» стоит Украина, сербская стороны может отказаться от будущих поставок оружия Киеву, заявил в беседе с НСН сербский политолог Стеван Гайич.

© nsn.fm

Сербия, Венгрия, Турция и Россия договорились усилить защиту газопровода «Турецкий поток», поскольку сербские специалисты обнаружили рядом с ним взрывчатку. Об этом в соцсетях сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. По его словам, к попытке подрыва газопровода может быть причастна Украина.

Как сообщает ТАСС, Сийярто также заявил, что Венгрия обеспечит на своей территории охрану газопровода от границы с Сербией до границы со Словакией. Гайич допустил, что текущие события повлияют на отношения Сербии и Украины.

«Когда новым послом Украины в Сербии стал человек, вышедший из сферы спецслужб, (в ноябре 2025 года на этот пост назначили бывшего секретаря украинского совета нацбезопасности и обороны Александра Литвиненко – прим. НСН), уже появлялись опасения, что это может грозить проблемами. Мы не можем точно знать, что произошло. Поскольку уже есть история саботажа конкретного газопровода, связанная с действиями Украины и НАТО в целом, не удивился бы, что попытки саботажа других газопроводов существуют. Думаю, отношения Сербии и Украины очень неприятны для Сербии. Вучич ведет пронатовскую политику с первого дня своей власти. То, что мы узнали, что Сербия экспортирует оружие на Украину, - абсолютно против интересов сербского народа, служба в пользу глобального НАТО. Возможно в связи с текущими событиями будущие поставки остановятся. Хотя Вучич обещал России, что больше не будет этого делать, я лично этому не верю. Думаю, было бы хорошо, если бы Сербия избавилась от сделок, которые идут против сербских интересов», - сказал он. Как добавил собеседник НСН, ждать единой позиции Евросоюза по этому вопросу не приходится. «Мы уже не можем говорить о действиях на европейском уровне, если существует совершенно отдельные группы стран, которые имеют противоположные интересы. Натянутые отношения между Брюсселем и Будапештом, Варшавой, другими странами говорят о том, что нет единой европейской политики. Мы недавно видели, что, например, Испания имеет очень четкую негативную позицию по поводу войны США и Израиля против Ирана в отличие от более сдержанных позиций других европейских стран. Так что давно можно сказать, что сон про единую внешнюю политику Евросоюза абсолютно на практике показался не действующим», - объяснил Гайич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на фоне инцидента с газопроводом заверил, что страна будет безжалостно разбираться с теми, кто станет угрожать ее важной инфраструктуре. По словам сербского главы, очевидно, что геополитические игры не оставят страну в покое, передает «Радиоточка НСН».