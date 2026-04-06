Появилось первое видео с новым верховным лидером Ирана после слухов о его смерти

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, о гибели или тяжелом ранении которого ходили слухи, впервые после этих сообщений появился на видео. Кадры с ним опубликовало агентство Ruptly.

На ролике Хаменеи идет по коридору, после чего заходит в штаб, где на огромном экране представлены координаты ядерного исследовательского центра в израильской Димоне.

30 марта американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Моджтаба Хаменеи "либо мертв, либо находится в крайне тяжелом состоянии". При этом подтверждений этому не было.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отвечал, что Моджтаба Хаменеи здоров и держит под контролем ситуацию в стране. Спустя несколько дней Аракчи уточнял, что верховный лидер Ирана лишь получил легкие ранения.

Моджтаба Хаменеи сменил на посту верховного лидера своего отца аятоллу Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля.

12 марта Моджтаба Хаменеи первый раз с момента избрания обратился к народу. Тогда заявление прозвучало по национальному телевидению, а текст распространили местные СМИ. Лично перед камерами политик не появлялся.