МИД Ирана: США пытались украсть уран под прикрытием спасения пилотов F-15

Попытка США спасти пилотов сбитого F-15 могла быть лишь прикрытием. На самом деле американцы пытались украсть иранский уран, но безуспешно. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"То, что это мог быть обманный маневр для того, чтобы выкрасть обогащенный уран, нельзя игнорировать", - сказал Багаи (цитата по РИА Новости).

Также он сравнил нынешнюю операцию с операцией "Орлиный коготь" (Eagle Claw) 1980 года, известной в Иране как операция "Табас". Тогда американские военные попытались освободить заложников из посольства США в Тегеране.

В ходе операции вертолет рухнул в воду сразу после взлета, другой сбился с пути из-за пыльной бури и повернул назад. Еще один вертолет врезался в самолет-заправщик. Погибли восемь членов экипажа. Оставшиеся вертолеты американцы бросили в пустыне.

Таким образом, вся операция завершилась полным провалом.

Напомним, 3 апреля иранская ПВО сбила американский самолет F-15, на борту которого находились два члена экипажа. Одного из них удалось эвакуировать.

Поиски второго пилота шли два дня. По данным СМИ, в операции было задействовано около 100 американских спецназовцев, а также десятки боевых самолетов. В итоге его нашли в горной местности на юге Исфахана и эвакуировали.

Во время операции ВВС США лишились двух самолетов С-130 и двух вертолетов Black Hawk. Американские СМИ сообщили, что американцы сами уничтожили самолеты, чтобы они не достались Ирану.