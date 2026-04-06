Обзор иноСМИ: угроза миллионам европейцев и худший момент для НАТО

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Угроза миллионам: как война в Иране может докатиться до Европы»

Пока немцы сетуют на рекордные цены на бензин и дизель, последствия войны в Иране кардинально меняют жизнь сотен миллионов людей в Азии. Это, в свою очередь, чревато последствиями для Европы, пишет немецкая газета Die Welt. Журналисты побеседовали с жителями одного из пригородов Нью-Дели: одна из семей безуспешно пытается купить газ для приготовления пищи уже десять дней. Сотни миллионов людей, находясь за тысячи километров от зоны боевых действий, ощущают на себе последствия войны. Тегеран ответил на атаки США и Израиля закрытием Ормузского пролива - водного пути между Оманом и Ираном, по которому ежедневно проходили около 20 миллионов баррелей нефти. После этого возник глобальный энергетический кризис «экзистенциальных масштабов». Это особенно актуально для Азии: около 80 процентов нефти, транспортируемой через пролив, и почти 90 процентов сжиженного природного газа (СПГ) предназначались для азиатского рынка.

Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан назвал ситуацию «азиатским кризисом» - истина, которая еще не до конца осознана в западных столицах. Для Индии, Пакистана, Японии, Южной Кореи и значительной части Юго-Восточной Азии блокада Ормуза - шок, одновременно угрожающий продовольственной безопасности и промышленности. Премьер-министр Нарендра Моди публично предупредил о «кризисе, подобном COVID-19» (фраза, которая, по словам аналитиков, вызвала панику). Последствия войны угрожают производству мочевины в Индии, а следовательно, и сельскому хозяйству, - основе индийской экономики. Цены на бензин и дизель в Пакистане выросли примерно на 20 процентов, а на СПГ - на 35 процентов. Запасов нефти в Японии хватит на 254 дня, в Южной Кореи - на 208 дней. От 12 до 14 процентов СПГ поступало в Европу из Катара через Ормузский пролив. Из-за кризиса европейские поставщики будут конкурировать на международных нефтяных рынках с азиатскими покупателями, которые находятся в более отчаянном положении и готовы платить больше. Кроме того, нефтехимическое сырье - пластмассы и промышленные химикаты - становится все более дефицитным. Мочевина, важнейшее в мире азотное удобрение, уже подорожала на 50 процентов.

«Трамп выставил Пэм и Кристи за дверь»

Возможно, экс-генпрокурор США Пэм Бонди и бывший министр внутренней безопасности («антимиграционная Барби») Кристи Ноэм сейчас плачут и гадают, что же пошло не так. Куда делись те безмятежные времена, когда президент США Дональд Трамп восхвалял их как своих прекрасных помощниц? Бонди и Ноэм на собственном горьком опыте убедились, что подхалимство не всегда спасает, пишет The New York Times. В первый срок президентства Трампа Джефф Сешнс был уволен с поста генерального прокурора, когда отказался положить конец расследованию «Рашагейта». Но этих двух женщин отстранили от должностей, несмотря на их готовность сделать все, чтобы угодить Трампу.

Ноэм позволила ICE (Иммиграционной и таможенной службе США) бесчинствовать, подчеркивает NYT. Когда федеральные агенты застрелили людей в Миннеаполисе, она оклеветала жертв, назвав их террористами. По версии NYT, убийства Рене Гуд и Алекса Претти, а также очернение их репутации после смерти, оказались неприемлемы даже для Трампа. Он счел позорными слушания Ноэм в Конгрессе, ее отказ извиниться перед семьями, а также попавшие в прессу слухи о ее романе с подчиненным. Теперь, когда Трамп оказался в безвыходном положении из-за Ирана, у него может возникнуть желание уволить ещё больше людей. Подлизываться к Трампу, самопровозглашенному «королю-солнце», - задача сизифова. Пытаться угнаться за его прихотями, планами мести, ненасытной жаждой похвалы и презрением к закону всегда будет заведомо проигрышной битвой, заключила автор The New York Times.

«Европа теряет надежду удержать Америку в НАТО»

Суэцкий кризис, война во Вьетнаме, вторжение в Ирак: войны за пределами Европы имеют свойство подрывать основы НАТО. Новая кампания Америки и Израиля против Ирана может разорвать альянс на части, пишет британский журнал The Economist. Дональд Трамп становится все более враждебным по отношению к европейским союзникам, негодуя из-за их отказа помочь Америке разблокировать Ормузский пролив. Хуже того, несколько европейских стран затруднили американские операции на Ближнем Востоке. Трамп назвал лидеров этих стран «трусами» и пообещал «припомнить» им это. В недавних интервью он заявил, что всерьез рассматривает вывод США из НАТО. Позицию президента поддержал и его госсекретарь Марко Рубио, некогда ярый защитник трансатлантического альянса. Назвав НАТО «улицей с односторонним движением», Рубио заявил, что после войны с Ираном США придется пересмотреть отношения с альянсом. Бывший американский посол в НАТО Иво Даалдер назвал это «худшим моментом, с которым когда-либо сталкивался альянс». По его мнению, вместо того чтобы пытаться убедить Трампа не выходить из НАТО, союзники должны сосредоточиться на укреплении собственного военного потенциала.

Отказ Европы содействовать войне подорвал позиции американцев, поддерживающих НАТО: ранее они могли апеллировать к тому, что Европа предоставляет Америке плацдарм для операций. Испания закрыла свои базы и воздушное пространство для американских войск, атакующих Иран. Франция действовала более сдержанно. Ее истребители помогли ОАЭ сбить беспилотники, также она направила авианосец для защиты Кипра. Тем не менее, Трамп резко раскритиковал «крайне неконструктивный» отказ Парижа разрешить военным самолетам США пролетать над своей территорией. Некоторые эксперты по-прежнему надеются, что Конгресс помешает Трампу выйти из НАТО. Для многих республиканцев это, возможно, единственная красная линия. В любом случае, Трампу не обязательно формально выходить из альянса, чтобы подорвать его: он может вывести американские войска из Европы или отозвать командующего, американского генерала. Один «пессимистично настроенный» финский чиновник считает, что ситуация, возможно, «перешла черту», после которой никакие действия Европы уже не способны смягчить презрение Трампа к НАТО. Альянсу предстоят непростые времена.

«Война, тарифы, криптовалюта: как обогащается окружение Трампа»

Неожиданные заявления Дональда Трампа побуждают инсайдеров строить предположения, опираясь на эксклюзивную информацию, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. У сторонников президента США есть веские причины для лояльности. Нахождение в орбите влияния Трампа может быть очень прибыльным: будь то объявление новых тарифов, развязывание войн или запуск криптовалют - сотрудники, семья и сторонники Трампа получают выгоду. По версии NZZ, доступ к Трампу также означает доступ к ценному товару: информации, которая влияет на рынки. На этой неделе появились сообщения, что министр обороны США Пит Хегсет пытался извлечь выгоду из войны с Ираном. По данным американских СМИ, финансовый консультант Хегсета в одном из банков планировал инвестировать миллионы долларов в индексный фонд, специализирующийся на акциях оборонных гигантов, которые производят самолеты и ракеты США.

По сообщениям журналистов, сделка не состоялась, поскольку фонд оказался недоступен для клиентов банка. В Пентагоне и вовсе опровергли информацию о попытке заключить такую сделку. Тем не менее, подчеркивает NZZ, налицо классическая схема: когда Трамп делает заявления, способные всколыхнуть биржи, им часто предшествуют операции, основанные на информации, которой могли обладать только Трамп и его ближайшее окружение. Даже во время введения тарифов против Китая в октябре 2025 года и последующего обвала фондового рынка происходили «идеально рассчитанные по времени сделки». Спекулянты заранее делали ставки на криптовалютной бирже, что биткоин и эфир рухнут, что и произошло. Сообщается, что это принесло прибыль в размере 160 миллионов долларов. В условиях анонимности криптоплощадок вычислить тех, кто знал о планах Белого дома заранее, практически невозможно. Аналогичная ситуация наблюдалась и с Ираном: незадолго до начала войны инсайдеры делали ставки на атаку США 28 февраля, что совпало с точной датой операции. Кто-то уже тогда знал больше, чем рынок.

Станет ли Иран «собственным Вьетнамом» Трампа?

В 1968 году Дональду Трампу удалось избежать отправки во Вьетнам благодаря справке о пяточной шпоре - поговаривают, что выдавший её врач был другом семьи. Возможно, именно из-за отсутствия личного боевого опыта Трамп так и не вынес из той войны никаких уроков, пишет Neue Zürcher Zeitung. В своем недавнем обращении к нации Трамп пообещал «отбросить Иран в каменный век, где ему и место». Президент США цитировал генерала ВВС Кертиса Лемея, который в 1967 году также хотел «отбросить Северный Вьетнам в каменный век». Тогда, как и сейчас, существовало убеждение, что любую страну можно поставить на колени благодаря абсолютному военному превосходству с воздуха.

В ходе операции «Раскаты грома» во Вьетнаме (1965–1968 годы) США развернули масштабную бомбардировочную кампанию, призванную заставить Северный Вьетнам вести переговоры на американских условиях. Однако бомбы не отбросили вьетнамцев в каменный век и не сломили их волю. Тогда, как и сейчас, американцы недооценили своего врага. Иранские военные и Корпус стражей исламской революции десятилетиями готовились к атакам, а сложный горный рельеф региона играет на руку обороняющимся. Таким образом, даже «лучшая армия всех времен», как часто называет ее Трамп, может оказаться в ловушке в Ормузском проливе или на острове Харк. В таком случае перед Трампом встанет тот же вопрос, что и перед президентами США Кеннеди, Джонсоном и Никсоном во Вьетнаме: удвоить усилия и отправить еще больше войск или искать решение путем переговоров?