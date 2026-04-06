Знаменитости, родившиеся 6 апреля: биография и интересные факты

Сегодня, 6 апреля, свой день рождения отмечают несколько известных личностей. О них рассказывает «Рамблер».

Рафаэль Санти

Рафаэль Санти родился 6 апреля 1483 года в итальянском городе Урбино в семье художника, который и дал ему первые уроки живописи. В 1500 году он переехал в Перуджу и поступил в мастерскую известного живописца Перуджино, у которого учился основам мастерства. С 1504 по 1508 год художник работал во Флоренции, где испытал сильное влияние Леонардо да Винчи, Микеланджело и других мастеров Высокого Возрождения. Во второй половине 1508 года Рафаэль перебрался в Рим и вскоре стал официальным художником папского двора при Юлии II и Льве X. За свою недолгую жизнь он создал множество выдающихся произведений, включая станцы Ватикана и знаменитую «Сикстинскую мадонну». Скончался художник в Риме 6 апреля 1520 года в возрасте 37 лет и был похоронен в Пантеоне.

Василий Ордынский

Советский кинорежиссер, сценарист и актер, народный артист РСФСР, родился 6 апреля 1923 года в Костроме. Участник Великой Отечественной войны — был призван в 1941 году, с июня 1942 года находился на фронте, командовал огневым взводом минометной роты, воевал на Воронежском и 1-м Белорусском фронтах, получил тяжелое ранение. После демобилизации в 1948 году поступил во ВГИК и в 1954 году окончил режиссерский факультет, где учился в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. В 1960–1980-х годах руководил художественным советом на Высших курсах сценаристов и режиссеров, а также читал лекции по кинорежиссуре и монтажу. За свою карьеру поставил такие известные фильмы, как «Человек родился», «Сверстницы», «Перекличка», «Красная площадь» и другие. Скончался Василий Ордынский 4 ноября 1985 года в Москве, похоронен на Кунцевском кладбище.

Зинаида Славина

Зинаида Славина родилась 6 апреля 1940 года в Петергофе. В 1964 году с отличием окончила Театральное училище имени Щукина. Еще студенткой сыграла главную роль в спектакле «Добрый человек из Сезуана», который стал первой постановкой Театра на Таганке. Более четверти века актриса оставалась ведущей артисткой Таганки, сыграв за это время свыше 1600 спектаклей. В 1993 году вместе с группой артистов перешла в театр «Содружество актеров Таганки» под руководством Николая Губенко. Скончалась Зинаида Славина 3 сентября 2019 года в Москве.

Кирилл Андреев

Кирилл Андреев родился 6 апреля 1971 года в Москве. В детстве профессионально занимался плаванием и получил звание кандидата в мастера спорта. После службы в армии окончил школу фотомоделей Славы Зайцева и несколько лет работал в Доме моды известного кутюрье. С 1995 года стал солистом группы «Иванушки International», в составе которой записал множество альбомов и снялся в десятках клипов. С 2003 года параллельно занимается сольной карьерой, а в 2009 году выпустил первый сольный альбом «Продолжаю жить». Помимо музыки, певец снимается в кино и сериалах, а с 2012 года работает ведущим на музыкальном канале «Music Box».