Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов в разговоре с Рамблером прокомментировал попытку подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил об обнаружении взрывчатки и детонаторов для подрыва газопровода «Турецкий поток», по которому поставляют российский газ. По словам главы государства, взрывчатку нашли военнослужащие, которые прочесывали территорию со служебными собаками. Глава венгерского МИД Петер Сийярто предположил, что к попытке подрыва газопровода может быть причастна Украина. При этом Киев заявил о непричастности к инциденту.

Эксперт прямо указал на украинские спецслужбы как организаторов диверсии, связав это с их прежней деятельностью и общей стратегией давления на страны, сотрудничающие с Россией. Он подчеркнул, что публичные отрицания Киева не меняют оценки ситуации.

Взращенная на Украине террористическая структура под названием «украинское государство» хочешь-не хочешь в той или иной форме будет экстраполироваться на европейскую жизнь — через ботофермы, ЦИПсО [Центр информационно-психологических операций] и террористические группы, которые себя почему-то называют спецслужбами. Они активно ведут свою террористическую деятельность на территории Европы. И я уверен, что за попыткой подрыва трубопровода — как в случае с «Северными потоками» — стоят именно украинские спецслужбы. А заявление спикера МИД Украины о непричастности не стоит воспринимать всерьёз — это стандартная практика отрицания, ведь речь идёт о террористической атаке на европейскую инфраструктуру. Конечно, Киев в этом отрыто не признается. Алексей Мартынов Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Эксперт выразил надежду на объективное расследование попытки подрыва газовой инфраструктуры, но отметил политические факторы, которые могут повлиять на его ход. Мартынов связал перспективы дела с исходом выборов в Венгрии и международной обстановкой.

«Можно ли рассчитывать на объективное расследование и привлечение виновных? Очень хотелось бы. Но здесь многое зависит от политических обстоятельств. До выборов в Венгрии осталось немного времени — если партия Виктора Орбана «Фидес» сохранит власть, то она добьется проведения расследования. Кроме того, нужно отметить, что на этой неделе в Венгрию приезжает вице-президент США Джей Ди Вэнс, чтобы, как я полагаю, напрямую поддержать Орбана. Так что американцы тоже могут потребовать разбирательства», - отметил эксперт.

В Сербии назвали подозреваемого в диверсии на газопроводе

Ранее директор Военного агентства безопасности Сербии генерал-подполковник Джуро Йованич сообщил, что подозреваемым в подготовке диверсии на газопроводе для транзита российского газа является иностранец.