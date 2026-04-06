Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что война в Иране показала неспособность США справиться и со своим «главным врагом» - Китаем. Об этом сообщает БЕЛТА.

Войну на Ближнем Востоке Лукашенко прокомментировал на встрече генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым. Глава Белоруссии призвал ОДКБ «сделать соответствующие выводы» из ситуации в море в районе Ирана.

Лукашенко сказал, что конфликт в Иране «пора заканчивать». По его мнению, страны, которая сегодня могла бы победить Иран, - нет.

Он подчеркнул, что Иран - «мощная страна с большими традициями». По мнению Лукашенко, США поставили себя в опасное положение, показав свою уязвимость.

«Для них главный враг, как они всегда говорили, был Китай. Но сегодня и американцы поняли, что с китайцами они никогда не справятся. Никогда. И это демонстрирует ситуация в Иране», - заключил Лукашенко.

Источники издания Axios ранее рассказали, что Иран и США с помощью посредников пытаются договориться о прекращении огня на 45 дней. По мнению собеседников издания, шансы достичь договоренности в ближайшее время невелики (ранее Трамп продлил отсрочку ударов по энергосистеме Ирана до 6 апреля).

По словам источников Axios, у США и Израиля готов план массированных ударов по энергетическим объектам Ирана. Предполагается, что в ответ Иран будет наносить удары по энергетическим объектам стран Персидского залива.