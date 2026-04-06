Дочь президента Узбекистана приехала в гости к Трампу

Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева посетила во Флориде резиденцию Мар-а-Лаго и встретилась с посланником президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Южной и Центральной Азии Серджио Гором. Об этом дочь узбекского лидера сообщила в своем телеграм-канале.

В своей публикации она написала, что была рада встрече со спецпосланником президента США по Южной и Центральной Азии, послом Серджио Гором в Мар-а-Лаго.

Мирзиеева указала на то, что надеется на множество продуктивных встреч в Вашингтоне. На выложенном в Сети фото Мирзиеева стоит рядом с младшей дочерью Трампа Тиффани.

В конце марта президент США Дональд Трамп прислал письмо президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву. Хозяин Белого дома поблагодарил узбекского лидера за участие в Совете мира и попросил Бога благословить узбеков.