Орбан отправился инспектировать "Турецкий поток" после попытки диверсии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с главой МИД Петером Сийярто посетил участок газопровода «Турецкий поток» у границы с Сербией после сообщений о предотвращённой попытке диверсии. Об этом Орбан сообщил в соцсетях.

Орбан прибыл в район Кишкундорожмы, где расположен вход газопровода на территорию страны. По его словам, визит связан с необходимостью лично оценить ситуацию на фоне угроз инфраструктуре.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом в муниципалитете Канижа. Через этот маршрут осуществляется транзит российского газа в Венгрию.

После этого венгерский премьер провёл заседание совета обороны и объявил об усилении охраны объекта силами армии.

«Мы направляемся к границе Венгрии и Сербии, чтобы осмотреть точку входа газопровода», — заявил Орбан в видеообращении.

По прибытии на место он и Сийярто выступили с заявлениями для прессы.