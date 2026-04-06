Орбан отправился инспектировать "Турецкий поток" после попытки диверсии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с главой МИД Петером Сийярто посетил участок газопровода «Турецкий поток» у границы с Сербией после сообщений о предотвращённой попытке диверсии. Об этом Орбан сообщил в соцсетях.
Орбан прибыл в район Кишкундорожмы, где расположен вход газопровода на территорию страны. По его словам, визит связан с необходимостью лично оценить ситуацию на фоне угроз инфраструктуре.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил Орбану об обнаружении взрывчатки рядом с газопроводом в муниципалитете Канижа. Через этот маршрут осуществляется транзит российского газа в Венгрию.
После этого венгерский премьер провёл заседание совета обороны и объявил об усилении охраны объекта силами армии.
«Мы направляемся к границе Венгрии и Сербии, чтобы осмотреть точку входа газопровода», — заявил Орбан в видеообращении.
По прибытии на место он и Сийярто выступили с заявлениями для прессы.