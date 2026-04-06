Алиев один на один поговорил с президентом вышедшей из СНГ страны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу один на один с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«6 апреля в Тбилиси состоялась встреча президента (...) Алиева с президентом (...) Кавелашвили один на один. В ходе беседы было отмечено, что азербайджано-грузинские двусторонние связи основаны на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства», — говорится в пресс-релизе.

Алиев и Кавелашвили обсудили развитие транспортных и энергетических проектов. Так, стороны подчеркнули их стратегическое и экономическое значение.

Одним из подобных проектов является Средний коридор, который Алиев назвал важным проектом в регионе. Накануне Азербайджан и Казахстан высказались о намерении заключить соглашение о его развитии. Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что основной целью его рекламирования является выстраивание маршрута из Китая в Европейский союз в обход России.

Грузия была членом Содружества независимых государств (СНГ) с 1993 по 2009 год. Она вышла из объединения в период президентства Михаила Саакашвили после российско-грузинского конфликта 2008 года. Представители нынешней правящей партии «Грузинская мечта» о своем намерении вернуться в СНГ публично не заявляли.