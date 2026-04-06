Трамп может задуматься о смене Хегсета при дальнейших неудачах в Иране

Президент США Дональд Трамп может в скором времени задуматься о замене шефа Пентагона Пита Хегсета, если Иран не отступит, а американская армия продолжит терять самолеты. Такое мнение высказал обозреватель газеты Hürriyet Фатих Чекирге, анализируя недавние отставки в военных структурах США и операцию по спасению штурмана-оператора сбитого над территорией Ирана истребителя F-15E.

"Не будет удивлением, если Трамп в скором времени сменит министра обороны [Хегсета]. Недавнее прощальное послание уволенного начальника штаба Армии США Рэнди Джорджа могло вызвать некоторые проблемы. Существует мнение, что Хегсет переложил вину [за неудачи] на начальника штаба", - считает обозреватель.

По его оценке, Трамп находится под все большим давлением из-за ситуации с Ормузским проливом и сбитыми Ираном самолетами. В этой ситуации он также "может занять жесткую позицию по отношению к НАТО, потому что альянс "не помогает ему в проливе".

"Он также может отменить [свое] присутствие на саммите НАТО в Анкаре. Или, по крайней мере, мы можем услышать от него такие угрозы", - пишет Чекирге.

По мнению обозревателя, в нынешних условиях лицом, на которое в Белом доме могут обратить особое внимание в контексте происходящего, является глава СЕНТКОМ адмирал Брэд Купер. Он, как отмечает Чекирге, руководил операцией по спасению штурмана-оператора F-15E. "Адмирал Брэд Купер находился в самом центре наиболее важного этапа этой операции. Он работал в Ираке и Сирии, хорошо знает регион и имеет там контакты. Во время конфликта в Сирии он разрабатывал планы и проводил операции совместно с ЦРУ по организации "Сил демократической Сирии". Купер неоднократно посещал Эрбиль. Встречался с курдским руководством региона и командирами курдских вооруженных организаций и занимался подготовкой и координацией действий этих сил", - сообщил обозреватель.

Он заключил, что "если Иран продолжит оказывать давление в Ормузском проливе, атаковать страны Персидского залива, не согласится с требованиями Трампа и продолжит сбивать американские военные самолеты, то американский президент почувствует, что загнан в угол".

"Тогда Трамп либо попытается избежать ответственности, внеся существенные изменения в свой собственный кабинет, включая министра обороны, а затем переложив вину на министров. Или же начнет обвинять НАТО в недостаточной помощи и выдвигать угрозы, посылая сигнал о формировании нового альянса", - отметил Чекирге.

Газета The Washington Post 3 апреля сообщила о снятии военным министерством США с должностей начальника штаба Армии (Сухопутных войск) США Рэнди Джорджа, а также нескольких генералов. В начале прошлого года также сообщалось об отставке председателя Комитета начальников штабов ВС США Чарльза Брауна.