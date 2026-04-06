Куба начала получать энергию от турецкой плавучей станции

Турецкая плавучая электростанция "Белгин Султан" прибыла в порт кубинской столицы Гаваны и уже начала подачу энергии в местную систему энергоснабжения, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Turkiye.

Отмечается, что подобная модель плавучих электростанций рассматривается как "оперативное решение" для решения многочисленных проблем в национальной энергосети Острова Свободы. Так, "Белгин Султан" способен в кратчайшие сроки подключаться к обеспечивающей инфраструктуре и подавать стабильные объемы электричества.

Ситуация в кубинской энергетике заметно ухудшилась после того, как власти США фактически ввели энергетическую блокаду острова, запретив третьим странам продавать топливо для Гаваны.

В конце марта "РГ" сообщала о прибытии российского танкера со 100 тысячами тонн нефти на борту в кубинский порт Матансас. Поставка нефти из России стала первой с начала года и была призвана помочь кубинцам улучшить ситуацию в национальном энергетическом секторе, который находится в кризисе из-за усиления санкционного давления со стороны США.